Большая судебная война. Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ по событиям на Донбассе

У нас ряд дел в ЕСПЧ межгосударственных, отметил Петренко.

Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ tnews.co.th

По иску против России, связанному с событиями на Донбассе в 2014 году, Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правовую позицию.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne.

"Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", — сказал он, уточнив, что власти Украины обвиняют Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию. При этом Петренко отметил, что это уже второй иск к России в ЕСПЧ, связанный с событиями в Донбассе.

В интервью журналу "Корреспондент" глава украинского Минюста напомнил, что в начале весны Украина подала в ЕСПЧ правовую позицию по иску Украины против России по Крыму.

"У нас ряд дел в ЕСПЧ межгосударственных. Первое из них — Крым, второе — Донбасс 2014 год, третье — Донбасс — 2015, часть 2016 года, четвертое — похищение детей. Мы сейчас подали по наиболее горячему этапу Донбасса – 2014 год, правовую позицию. После этого суд должен определить процессуальный график рассмотрения дела, как это дело будет рассматриваться, где будет рассматриваться, как будут допрашивать свидетелей. Это мы уже переходим к этапу рассмотрения дел по сути", — пояснил министр.

Петренко отметил, что Украина ведет большую судебную войну против России. По его словам, есть ряд дел и в Международном суде ООН в Гааге. В апреле этот суд удовлетворил требование Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России. Судьи тогда обязали Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Напомним, в ЕСПЧ на рассмотрении находится примерно три тысячи индивидуальных дел, связанных с событиями в Крыму или с боевыми действиями на востоке Украины.

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