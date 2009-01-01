"Большая война". Российский эксперт назвал вероятные сроки агрессии РФ против Украины

Фельгенгауэр считает, что контрольным сроком станет 15 августа.

Эксперт назвал вероятные сроки агрессии РФ 24tv.ua

Август 2017 года станет самым опасным месяцем в плане возможного конфликта между Украиной и Россией

Об этом российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил в интервью online.ua.

"Сейчас готовятся новые учения "Запад-2017". Подозреваю, что в учениях примут участие 400-500 тысяч человек", — рассказал Фельгенгауэр.

Он добавил, что контрольным сроком станет 15 августа.

"Это не значит, что будет война, но подготовка РФ к большой региональной войне идет полным ходом. Это точно не против четырех батальонов, которые НАТО разворачивает в Восточной Европе. Контрольный срок тут — 15 августа 2017 года", — считает эксперт.

"Тогда заканчивается строительство железной дороги, которая идет в обход Украины… Это позволит перебрасывать танковые силы из Центрального военного округа РФ в Южный. Надо понимать, что железная дорога — это основа мобильности российских войск", — объяснил он.

По его мнению, что именно август — хорошее время для начала большой войны.

"Но это, само собой, не означает, что большой региональный конфликт начнется в августе 2017 года", — добавил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что Россия для Украины является внешней угрозой №1.