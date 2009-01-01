"Большое напряжение". Командование боевиков объяснило уход с позиций на Светлодарской дуге

От боевиков требуют оказывать сопротивление силам АТО.

Боевик у пулемета, иллюстрация Reuters

ПоследниеДонецкой области вызвали обеспокоенность командования "армии Новороссии".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование 1-го АК (ДНР) и 2-го АК (ЛНР) одновременно потребовали от ряда командиров подчиненных подразделений, оперирующих в районе Светлодарской дуги, прекратить практику оставления передовых позиций "без оказания сопротивления противнику".

В то же время, относительно недавнего продвижения вперед подразделений ВСУ на данном участке в приказе указано, что ряд подразделений оккупантов "из-за трудностей, связанных с большим напряжением личного состава", оказались не в состоянии удерживать ряд выдвинутых вперёд позиций и наблюдательный пункт, и "вынуждено их оставили", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в штабе АТО подтвердили, что ВСУ в контратаке заняли новые позиции на Светлодарской дуге.