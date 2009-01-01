Бомба замедленного действия под Украиной. Российский социолог объяснил, зачем Путину Донбасс

Кремль хочет свергнуть не устраивающую его киевскую власть и привести своих ставленников, говорит Игорь Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Нынешнему кремлевском режиму нужна не, а бомба замедленного действия под Украиной.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Не думаю, что нынешней путинской власти особо нужен Донбасс. Она не для этого туда входила. Ей нужна вся Украина. Это было сделано для того, чтобы взорвать Украину изнутри, чтобы она раскололась на две большие части, чтобы свергнуть киевскую власть, которая Кремль не устраивает, и привести своих ставленников", — говорит политический эксперт.

"Поэтому Донбасс нужен российским властям в качестве бомбы замедленного действия под Украиной, которая всегда в их руках, и они в любой момент могут поджечь бикфордов шнур и произвести очередной взрыв", — считает автор книги "Система Путина".

Комментируя вопрос, чем было вызвано провокационное заявление Путина о том, что он согласен на размещение миротворцев ООН на Донбассе, Игорь Эйдман заметил: "Путин, как всегда, врёт и юлит. Сейчас он пытается сделать вид, что идёт навстречу требованиям Запада, а в действительности, естественно, он ничего такого делать не будет".

"Он будет пытаться использовать Донбасс, как я уже говорил, как бомбу замедленного действия. Но ни в коем случае не откажется от попыток установить контроль над Украиной", — подытожил социолог.

Напомним, ранее социолог рассказал, что от вопроса о поддержке Путина у многих россиян от страха идут мурашки.

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