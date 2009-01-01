"Борьба Украины продолжается". ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность

Депутаты всех политгрупп, кроме объединенных левых, осудили действия спецслужб РФ, направленные на устранение Геращенко, отметил Логвинский.

ПАСЕ, иллюстрация facebook.com/cpUAct/

Во французском Страсбурге(ПАСЕ) осудила Россию за террористическую деятельность в Украине.

Об этом говорится в декларации Ассамблеи №14257, написал вице-президент органа, нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что борьба Украины продолжается.

"Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", — отметил политик.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, в которой призвала к консолидации все политические силы в стране с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием промедления на этом пути.