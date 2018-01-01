"Бот Путина": украинский журналист прокомментировал слова Трампа о "российском" Крыме

По словам журналиста, дорога к Третьей мировой войне открыта.

Айдер Муждабаев

Украинский журналист Айдер Муждабаев отреагировал на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что Крым является российским

"Трамп - это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про "российский Крым", про "самую коррумпированную страну Украину" и т. д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, все серьезно. Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне", – написал Муждабаев в Facebook.

Ранее американское издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп за ужином на саммите G7 назвал Крым российским, так как все его жители говорят по-русски.

Отмечается, что Трамп также поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".



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