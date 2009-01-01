Бой и обстрелы. В штабе АТО рассказали неутешительные новости с фронта

Сегодня на Донбассе боевики открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 20 марта, в зоне АТО боевики обстреливали позиции украинских военных из разного оружия,, погибли три наших бойца, восемь — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на Мариупольском направлении террористы чаще всего открывали огонь из тяжелого вооружения.

В 9:30 в районе населенного пункта Водяное было боевое столкновение с врагом. Позже злоумышленники применили тяжелое вооружение — РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-мм артиллерию. Возле Широкино вели огонь из минометов, вооружения БМП.

На Донецком направлении в районе Авдеевки противник обстрелял позиции из крупнокалиберных пулеметов, а потом задействовал танк. По шахте "Бутовка" стрелял из 120-мм минометов, а возле Луганского — из автоматических гранатометов.

На Луганском направлении по позициям возле Троицкого боевики вели огонь из 82- и 120-мм минометов, автоматических гранатометов и пулеметов. Возле Новозвановки и Крымского — из СПГ, а в районе Трехизбенки — из ПТРК.

Ранее сообщалось, что в результате боя под Мариуполем погибли два украинских морпеха, семь — были ранены. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.

Видео: Військове телебачення України