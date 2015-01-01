Бой у Крутой Балки: в штабе рассказали о невосполнимых потерях бойцов ВСУ

В штабе не уточнили количество погибших украиснких воинов.

За прошедшие сутки, 28 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе украинские военные понесли потери во время боя в районе Крутой Балки.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба операции Леонид Матюхин в эфире "112 Украина".

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. С нашей стороны есть потери", — сказал он, не уточнив их количество.

С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков НВФ. "На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны, — ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутово также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов, стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли", — сообщил спикер штаба.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в освобождении Донбасса.