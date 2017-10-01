Бой на границе. Чеченцы из РФ пытались попасть в Украину

Слободян отметил, что никакой информации от России по поводу нарушения госграницы не поступало.
По его словам, кавказские боевики, убившие российского пограничника на территории неподалеку от украинской границы — в поселке Теткино, Курской области — двигались в сторону Украины, пишет "Украинская правда".
"Информация о том, что эта группа двигалась из Украины, не соответствует действительности. Это очередной российский фейк", — отметил Слободян.
Он отметил, что в случае нарушений государственной границы, сторона уведомляет другую сторону, чтобы установить факт нарушения, закрепить это в соответствующих протоколах. Именно так должна поступить Россия, пояснил он.
"В данном случае, никакой информации от России по поводу нарушения государственной границы не поступало", — подчеркнул он.
"Проверка линии границы не подтвердила фактов нарушений границы", — также подчеркнул Слободян.
При этом он отметил, что по оперативной информации, инцидент, когда боевики напали на российских пограничников, в результате которого погиб один из служащих, действительно имел место.
"По нашей информации, это была группа граждан России кавказской или чеченской национальности, которые находились в федеральном всероссийском розыске, и двигались в сторону границы с Украиной, а не из Украины", — отметил Слободян.
Стоит отметить, 1 октября ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию "Нелегал", в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.
СМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.