Бравада РФ на фоне разговоров "Большой семерки". Почему G7 не поверила России

Россия отнекивается и доказывает, что никоим образом не причастна к конфликту на Донбассе, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

доказал, что Запад не верит России, которая уверяет, что не имеет отношения к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Декларация, которая появилась по итогам саммита "Большой семерки", доказала, что, несмотря на различные противоречия, существующие между западными странами, по вопросу Украины все-таки удалось достичь единого мнения и единой позиции. Это — первый позитив. Мы увидели, что никаких особых дискуссий по этому вопросу не было, тем более, которые бы выносились на публику, в отличие, например, от вопросов климатических изменений", — заметил политолог.

"Россия все время отнекивается и доказывает, что она никоим образом не причастна к конфликту на Донбассе. Однако саммит доказал, что ей никто не поверил — в декларации четко зафиксировано, что Россия причастна и ответственность лежит на ней. Это — второй позитив", — продолжает эксперт.

"Кроме того, для нас важно, что допускается возможность усиления санкций против России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины", — добавил он.

"Всё заявление по Украине было выписано в правильной тональности и логике. Я бы не назвал его конфронтационным, но Россия расценивает это как давление на нее. Москва понимает, что между заявлением о возможности усиления санкций и их реальным введением проходит какое-то время, поэтому сейчас она пытается показать, что этого не боится и что серьезно санкции не воспринимает. Как раз обстрел Красногоровки на выходных и был демонстрацией того, что Россия может поддерживать какой угодно уровень насилия, несмотря на внешнее давление", — подчеркнул политический аналитик.

"Но это — лишь бравада. Как только дело дойдет до введения новых серьезных санкций, у России сразу же изменится тон. Пока идут разговоры, Россия бравирует", — подытожил Александр Палий.

Напомним, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал в комментарии "Главреду", чем был важен саммит G7 для Украины.