Бред и агрессия. Экс-депутат Госдумы поставил диагноз Путину

Это типичное поведение больного в паранойяльном состоянии, подчеркнул Боровой.

Экс-депутат Госдумы поставил диагноз Путину politolog.net

Президент России Владимир Путин неадекватен и находится в так называемом паранойяльном состоянии.

Об этом российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил в интервью изданию "Гордон".

"Когда был Петербургский форум, мы провели анализ его поведения и его заявлений. Это тяжелое, болезненное состояние, когда логика еще присутствует, но уже носит характер псевдологики. Вот пример очень простой. Когда Путин рассуждает о безопасности России, о Корее (Северной Корее, — ред.) он не говорит. Он говорит про пролив (Корейский пролив, — ред.), в котором появились — вдруг! — один американский авианосец, потом второй, потом на подходе третий. Но молчит об испытаниях ядерного оружия в Северной Корее, об испытаниях ракет. Это типичное поведение больного в паранойяльном состоянии, когда у него возникает собственная логика. Она выглядит как последовательность логических шагов, но при этом, конечно же, парадоксальна. Развивающееся паранойяльное состояние в бытовых случаях приводит к тому, что больной становится агрессивным. Сумрачным, замкнутым и очень опасным для окружающих. Если возникает навязчивое состояние, бред ревности, он может убить жену или ее предполагаемого любовника. Когда похожее состояние было у Сталина, он начал очень мощные репрессии. Причем против своих соратников, ближайшего окружения", — рассказал Боровой.

Напомним, ранее российский блогер оценил вероятность "дворцового переворота" в Кремле.