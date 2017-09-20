Британский дипломат обещает смягчить визовый режим для Украины

Дункан исключил возможность открытия британского визового офиса в Украине.

Британский дипломат пообещал поднять в Лондоне вопрос о смягчении визового режима для граждан Украины.

Об этом государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан заявил в интервью "Европейской правде".

По итогам визита в Киев он, в частности рассказал, что узнал о проблемах с выдачей виз для граждан Украины. "Соглашусь, что действующий визовый режим неудовлетворителен. Прекрасно понимаю, что кое-кого в Украине нынешнее состояние очень огорчает... Я услышал о конкретных случаях, когда люди платили за быструю визу, но не получали ее в заявленные сроки. Я слышал, как люди недовольны визовыми сборами. И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне выглядит не очень хорошо", — заявил он.

Британский министр сообщил, что вопрос смягчения визовой политики будет обсуждаться в правительстве: "Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что я буду обсуждать это на высшем уровне, как только вернусь из Украины".

Он не стал прогнозировать сроки и суть возможного смягчения, ссылаясь на то, что данный вопрос находится в компетенции британского МВД (Home office).

В то же время Дункан исключил возможность открытия британского визового офиса в Украине. Как известно, сейчас все паспорта украинцев, подаваемые на британскую визу, направляются на обработку в Варшаву.

"На данный момент у нас нет планов создавать такой центр в Украине", — заявил он.

Ранее Дункан заявил, что в Британии не видят причин для отказа Украине во вступлении в НАТО.