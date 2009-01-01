Британский генерал объяснил, когда Запад может дать Украине летальное оружие

Украина должна ввести стандарты НАТО относительно государственных закупок в сфере обороны, подчеркнул Эванс.

Запад может дать Украине летальное оружие wikimedia.org

На сегодняшний день международное сотрудничество Украины в сфере безопасности усложняется отсутствием прозрачности в оборонной сфере

Об этом заявил генерал-полковник Британской армии, экс-командир Объединенного корпуса быстрого реагирования НАТО Тимоти Эванс в комментарии DW в ходе пресс-конференции в Киеве по случаю представления исследования "Международная помощь в сфере безопасности.

"Прозрачность необходима для того, чтобы международные партнеры понимали, какие ваши стратегические планы в оборонной сфере, в каком именно оборудовании вы нуждаетесь, а какое, возможно, производится предприятиями самой Украины", — сказал Эванс.

Британский генерал-полковник считает, что Украина должна ввести стандарты НАТО относительно государственных закупок в сфере обороны, а также рассекретить для доноров и общественности информацию о государственном оборонном заказе.

Отвечая на вопрос DW о вероятности предоставления Западом Украине летального оружия, британский военный ответил, что это вопрос политического характера.

"Если вы получите доверие стран-партнеров и убедите их в том, что определенные технологии и оборудование, которые они предоставляют, надежно защищены и не будут переданы в другое место, тогда доноры могут предоставить вам больше", — сказал Эванс и добавил, что каждая страна хотела бы быть уверенной в том, что "информация, которую она передает, впоследствии не обернется против нее самой и не повредит".

Напомним, ранее в США призвали дать летальное оружие Украине и усилить санкции против России.