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Британский полковник назвал сроки начала новой войны России в Украине

Сегодня, 18:20

Британский военный эксперт заявил, что Россия вторгнется в Украину при любом раскладе, но пока она к этому не готова.

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Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. mediarnbo.org
Британский военный эксперт, полковник Глен Грант заявил, что Россия планирует начать новую войну против Украины, как минимум, через три года.

Об этом он заявил в своей статье для Kyiv Post.

"Российское Министерство обороны открыто говорит в средствах массовой информации, что им надо еще три года для перевооружения армии на западе танками и завершения обучения. Украина в это время не должна медлить", — объяснил он.

По словам эксперта, Россия вторгнется в Украину при любом раскладе, но пока она к этому не готова, пишет Intvua.com.

"Он (Владимир Путин — ред.) продолжает воевать и убивать на Донбассе. Он продолжает войну и испытания нового оружия, людей и методов в Сирии. Он усиливает военную мощь в Крыму. Он усиливает Калининград для блокировки западного подкрепления. Он оставляет военное оборудование в Беларуси. Он продолжает переоборудовать армию, особенно танками и современными технологическими системами. Все это выходит за рамки любых потребностей мирного времени", — говорит Грант.

По его мнению, Путин использует террористов на Донбассе в качестве "покупателей время" — пока Россия готовится к настоящей войне. 

Напомним, в ООН считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.
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Британия, полковник, Глен Грант, война, Украина, Россия, Донбасс
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