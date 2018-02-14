Британский полковник предупредил: РФ может расширить войну за пределы Донбасса

Вы должны иметь возможность перебросить силы и встретить врага, подчеркнул Глен Грант.

РФ может расширить войну, заявил британский военный uapress.info

Россия в любой момент может перейти к крупномасштабному наступлению в Украине, заявил британский полковник Глен Грант , который ранее работал советником в Министерстве обороны Украины.

"Настаивать, что война идет на Донбассе и будет только на Донбассе – это очень наивный взгляд на вещи. И если они решат расширить войну за пределы Донбасса, вы должны иметь возможность двигаться быстро, быстро перебросить силы и встретить врага. А я не думаю, что Вооруженные силы уже настолько искусны. Надо начинать практиковаться, поскольку на создание мобильных бригад уйдет много времени. Бригад, которые на самом деле могут проехать в темноте 200 километров, занять оборонительные позиции, окопаться и быть готовыми уже где-то до семи часов следующего утра", — заявил Грант в интервью "Апострофу".

Он объясняет, что Россия поддерживает использование химического оружия в Сирии и проводит бомбардировки больниц, что означает, что они могут не остановится ни перед чем.

Тем не менее, отмечает полковник, руководство Украины уже неоднократно отказывалось прислушиваться к его предупреждениям и советам.

Напомним, ранее Глен Грант назвал сроки начала новой войны России в Украине.