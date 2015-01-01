Бронекатер, снайперские винтовки и "Хаммеры". Порошенко передал бойцам АТО новое вооружение

Порошенко анонсировал создание комплексной системы охраны морских границ Украины и ее морской экономической зоны.

Порошенко передал бойцам АТО новое вооружение @APUkraine

Президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией сенаторов США во главе с Джоном Маккейном прибыл в Мариуполь на обновленный пост технического наблюдения Госпогранслужбы.

Об этом идет речь в сообщении УНН.

Порошенко вручил пограничникам более 10 американских снайперских винтовок, систему AEROS — 6 разведывательных беспилотных авиационных комплексов украинского производства, 6 единиц боевой бронетехники на базе автомобиля "Хаммер" и бронированный катер морской охраны "УМС-1000" украинского производства.

Подарки были сделаны за счет помощи американских партнеров, говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко анонсировал создание комплексной системы охраны морских границ Украины и ее морской экономической зоны, сообщает УНИАН.

"Мы работаем над созданием комплексной системы охраны морских границ нашего государства и его морской экономической зоны. Примером того, как мы продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей", — отметил Порошенко.

"Система "АЭРОС" — это совместная украинско-американская разработка, изготовленная на одном из предприятий Укроборонпрома..., она уникальна тем, что "видит" сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", — сказал президент.

По его словам, в дальнейшем планируется выработать и установить еще пять таких комплексов.

"Они будут интегрированы в единую государственную информсистему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная", — подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко заявил, что перед его вместе с американскими сенаторами приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел в этом районе.

"Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакой тишины, о которой было договорено в Минске, так и не наступило", — отметил Порошенко.

"Даже сейчас, когда мы были под Широкино за несколько десятков минут до этого в четырех километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий, но это не остановило нас", — отметил президент.

Порошенко также заявил о напряженной обстановке на Мариупольском направлении в зоне АТО.

"Две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге", — отметил Порошенко.

"Украинские воины не только отбили атаки врага, но поднялись и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", — подчеркнул президент.

"Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии", — отметил Порошенко.

Вместе с тем Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военным в зоне АТО.

"Еще несколько важных тезисов о денежном обеспечении военных. Сегодня я дал поручение министру обороны повысить доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн", — заявил Порошенко.

"Уверен в том, что мы должны создавать и финансовую, материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие. Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, деньги Украинского государства, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", — сказал президент.

Он также сообщил, что в течение 2016 года погибли 211 военнослужащих Вооруженных Сил. "Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая его от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, которые погибли за Украину", — сказал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО с наступающим Новым годом.

Фото: @APUkraine.

Видео: Адміністрація Президента України.