Брюссельский саммит НАТО: что пообещали Украине?

Хозяину Кремля дали четкий сигнал — попытки перекроить границы в Европе не останутся без ответа.

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На саммите НАТО дебютировали сразу два президента — Франции и США. И если Эммануэль Макрон говорил преимущественно о необходимости усилить сотрудничество стран Европы в сфере безопасности и обмена разведданными, что особенно актуально после произошедшего накануне теракта в Манчестере, то Дональд Трамп, как истинный бизнесмен, сосредоточился больше на финансовом вопросе. Как известно, 45-й американский президент в ходе избирательной кампании называл НАТО устаревшей организацией, но уже после переезда в Белый дом изменил свое мнение на противоположное. И начал настойчиво требовать от участников блока выполнения взятых финансовых обязательств. В Брюсселе Трамп вновь подчеркнул, что вклад США в коллективную оборону превышает взносы всех союзников вместе взятых и напомнил им о необходимости вносить свою лепту согласно договоренностям — 2% от ВВП. Американского лидера возмущает, что делают это лишь 23 из 28 членов Альянса. И можно не сомневаться, что он регулярно будет освежать им память.

Вопрос расходов на оборону был заявлен в качестве одного из главных в повестке дня саммита и по его итогам союзники должны были согласовать национальные планы по распределению финансовой нагрузки. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что увеличение бюджета — это, прежде всего, вклад в усиление безопасности и повышение эффективности блока. Агрессия России в Украине заставила НАТО укреплять свои восточные рубежи. С начала нынешнего года в Прибалтике и Польше были размещены четыре батальона, в Румынии будет развернута многонациональная бригада в 5 тысяч человек, ранее здесь ввели в работу базу ПРО. При этом из штаб-квартиры Альянса регулярно отбивают истеричные заявления Кремля о наступлении НАТО на Восток, заявляя об отсутствии стремления воевать с Россией и акцентируя на оборонном характере блока.

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Reuters

На брюссельском саммите Йенс Столтенберг отметил готовность НАТО продолжать политическую и практическую поддержку Украины, а также способствовать выполнению Минских соглашений. Хозяину Кремля в очередной раз дали четкий сигнал — попытки перекроить границы в Европе не останутся без ответа. Хотя тема противодействия агрессии России звучала не настолько громко, как на прошлогоднем саммите Альянса в Варшаве, ее обсуждали достаточно активно. Особенно на встрече лидеров Евросоюза с президентом США. После общения с Дональдом Трампом глава Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что выработать общую позицию в отношении России ЕС и США не удалось, но по конфликту в Украине она есть. Да и сам Трамп накануне поездки в Брюссель заявил, что Россия должна понести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе. А госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что российскому руководству не стоит мечтать о возвращении в клуб G7 пока не будет восстановлен суверенитет Украины.

Reuters

Вопрос санкций против России детальнее будут обсуждать на стартующем сегодня на Сицилии саммите "Большой семерки". Санкции, введенные США, продлены до марта следующего года еще Бараком Обамой, а Дональд Трамп не спешит вносить коррективы в решение своего предшественника, вопреки надеждам, которые возлагали на него в Кремле. Более того, за океаном периодически поднимают вопрос о необходимости их усилить. Санкции Евросоюза действуют до конца июля и с большой долей вероятности будут пролонгированы на следующие полгода. Отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, действия России в Сирии и повышенная активность российских спецслужб в странах Европы не оставляют лидерам ЕС другого выбора.

Reuters

На встрече в Брюсселе лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении Альянса к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. При этом Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях против исламистов, но возьмет на себя функции координирования, помощи в подготовке военных, планировании разведывательных операций. После ряда терактов в странах Европы, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство", борьба с терроризмом стала для ЕС одним из ключевых вызовов. Предпринимаются беспрецедентные меры по усилению безопасности и защиты. Что же касается решения о присоединение НАТО к коалиции в борьбе с ИГИЛ, то оно скорее символическое, поскольку все члены Альянса уже являются ее участниками, но, очевидно, оно должно продемонстрировать намерение союзников сообща противостоять общей угрозе.

Reuters

Наталия Гейчук