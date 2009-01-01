"Будешь сидеть". Гройсман отстранил от должности главу Госгеокадастра за "смотрящих"

Смотрящие остались в далеком 2013 году, заявил премьер-министр.

Владимир Гройсман УНИАН

В связи с информацией о наличии так называемых "смотрящих" по земельным вопросам, а также из-за начала расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Об этом глава правительства заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве после того, как представитель одной из районных администраций озвучил просьбу "убрать смотрящих" от Госгеокадастра, сообщает УНИАН.

"Я внимательно выслушал информацию о смотрящих, и по большому счету я думаю, что на этом останавливаться не нужно. Я думаю, что все, что мы услышали, должно быть абсолютно четким предметом расследования, и не просто кого-то куда-то забрать, нужно кого-то куда-то посадить, и посадить нужно в тюрьму. Поэтому я предлагаю несколько важных шагов. Уважаемые, которые аплодировали — я жду от вас до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто является "смотрящим" в ваших районах и областях. И я просил бы сегодня это мне предоставить", — сказал Гройсман.

"Позиция вторая — господин Цвях, с этой минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с тем, чтобы инициировать против вас дело, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать, и вы будете сидеть. Вам никто не давал права, никто. Смотрящие остались в далеком 2013 году", — отметил премьер.

Напомним, ранее Гройсман отчитал зама главы Черниговской ОГА и указал ему на дверь.