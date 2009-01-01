Будни и похмелье. Политолог дал прогноз на будущее задержанных налоговиков

Уважаемых товарищей "обилетят" на крупные сумы, пишет Виталий Кулик.

Уважаемых товарищей «обилетят» на крупные сумы newsukraine.com.ua

, которых вчера, 24 мая, привозили в центральный офис Генеральной прокуратуры Украины на допросы, начали отпускать под залоги.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, часть из них все-таки пойдет по статьям и сядет (в основном мелкие сошки), а более уважаемых "товарищей" просто обилетят на крупные сумы: "Изъятые при обысках средства и ценности никто возвращать не будет, да и залог с "лохов" возьмут увесистый".

Отстраненный от должности председателя Госфискальной службы Роман "Насиров теперь не фигурант дела, а герой-расследователь, который чуть ли не лично Матиосу всю сеть Клименко предоставил. Ему теперь одна дорога — в прокуратуру... замом военпрокурора", иронизирует политолог.

"Где-то в российской глубинке плачет бывший мытарь Клименко. Успешно вернуться в "країну" у него не получится. Не помогла сдача в аренду АП медиахолдинга. Кинули мытаря", — резюмировал Виталий Кулик.

Напомним, вчера, 24 мая, главный военный прокурор Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации в 15 областях Украины.

По его словам, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска, происходит одномоментное задержание ряда лиц для доставки в суд для избрания им меры пресечения.

Прокурор объяснил, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича. В частности, проходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели непосредственное отношение к организации и функционированию налоговых площадок, "в результате чего преступная организация Януковича и (тогдашнего министра доходов и сборов Александра) Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн".

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.