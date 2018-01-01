Будут новые санкции: Порошенко пообещал наказать Россию за химатаку в ЕС

Кроме того, Киев продлит санкции, введенные ранее.

Порошенко анонсировал новые санкции против РФ. "24 Канал"

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против российских предпринимателей. Данные санкции будут аналогичны

Кроме того, Киев продлит санкции, введенные ранее.

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки", – цитирует пресс-служба слова гаранта.

При этом Порошенко заверил: "Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением Россией химического оружия в центре Европы — в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма".

По его словам, секретарь СНБО по просьбе ряда министров доработает и по итогам обсуждения и предложений сформирует окончательный документ.

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Напомним, СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму. Расширение санкционного списка намечено на середину мая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

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