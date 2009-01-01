Буферная зона. Почему Украине еще 15 лет не светит членство в НАТО

В ближайшие десять лет нам нужно рассчитывать на собственные возможности, говорит Сергей Згурец.

Сергей Згурец Главред

В ближайшие 10-15 лет Украина не станет, поэтому в противостоянии с Москвой Киеву нужно рассчитывать на собственные возможности.

Об этом директор информационно-консалтинговой компании DefenseExpress Сергей Згурец рассказал в комментарии "Главреду".

"Требования, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО, прописаны в ряде концептуальных документов, принятых на уровне Верховной Рады, Министерства обороны или Вооруженных Сил. Например, Оборонный бюллетень, который предусматривает приведение многих компонентов в соответствие с требованиями НАТО до 2020 года, начиная от систем связи и заканчивая стандартизацией", — говорит военный эксперт.

"Но это ни в коем случае не значит, что мы вступим в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом четко сказал [спецпредставитель госдепартамента США Курт] Волкер. Это понимают и украинские, и зарубежные чиновники именно из-за тех вызовов, которые созданы Российской Федерацией", — продолжает он.

"Так или иначе довольно длительный промежуток времени мы будем находиться в буферной зоне, поэтому нам нужно, прежде всего, ориентироваться на построение собственной системы обороны и достижение экономических трансформаций, учитывая эту реальность. Тем более, что и в рамках ЕС также происходят трансформации", — заметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

"Так что вопрос вступления в НАТО может быть политически декоративной и важной целью. Но более важными будут изменения внутри страны, которые мы будем осуществлять, опираясь на собственное понимание оптимальной модели безопасности с учетом внешней помощи и собственных оборонных возможностей", — подчеркнул эксперт.

"В ближайшие 10-15 лет Украина членом НАТО не станет. За это время произойдут существенные трансформации системы мировой безопасности в целом. Также за это время сформируются другие центры силы и другие механизмы влияния на ситуацию в мире. Поэтому, как минимум, в ближайшие десять лет нам нужно рассчитывать на собственные возможности", — считает он.

"Это понимание будет для нас более прагматичным, нежели ожидание того, что в рамках Альянса мы сможем рассчитывать на помощь других стран. Скорее, мы сможем рассчитывать на такую помощь на основании двусторонних соглашений и двусторонних проектов. И это сейчас должно быть более приоритетной целью, нежели заявления о том, что мы станем членом НАТО", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду", почему Украина застряла со вступлением в НАТО.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Прекрасное далеко, или Почему Украина остается неготовой к вступлению в НАТО?"