Бунт в ДНР: 15 "морпехов" написали рапорты на увольнение, отказались выполнять боевые задачи

Террористы не хотят возвращаться на передовые позиции, отметили в Минобороны.

“Морпехи” террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

На захваченной части Донбасса 15 членовподали рапорты на увольнение и, ожидая решения, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять боевые задачи.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, в рядах террористов возросло количество бойцов, которые подают документы на досрочное расторжение "контрактов" по причине недовольства низким уровнем зарплат и неуважительным отношением к ним со стороны командиров — кадровых военных РФ.

"… уволиться пытаются военнослужащие звена "рядовой — сержант", а также младшие офицеры, в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения", — добавили в министерстве.

В частности, в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск) 15 военнослужащих из числа указанных категорий подали рапорты на увольнение и, ожидая решения об увольнении, отказываются возвращаться на передовые позиции".

Ранее сообщалось, что российское командование во время проверки выявило в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи.