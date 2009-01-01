Бурбак: поддержка от Тимошенко — это очень опасно

Лидер "Батьківщини" упорно ищет врагов внутри страны, считает глава фракции "Народный фронт".

Максим Бурбак Народный фронт

Партия "Народный фронт" не видит "сенсаций" во вчерашних заявлениях лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

Об этом сегодня заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, говорится на сайте политсилы.

"Никаких сенсаций — Тимошенко как всегда хочет власти, и Тимошенко упорно ищет врагов внутри страны. Тимошенко делает третий поход на президентские выборы, поэтому нечего удивляться", — отметил он.

Также Бурбак прокомментировал заявление Тимошенко о том, что она сожалеет, что в свое время поддержала Арсения Яценюка.

"Очевидно, имеется в виду, что Юлия Тимошенко отказалась идти с нами единой партией и оставила нас перед выборами без партийной структуры, ожидая, что мы их проиграем", — сказал политик.

"Или, возможно, она имела в виду, что фракция Тимошенко быстренько вышла из коалиции, устыдившись брать на себя ответственность за непопулярные, но жизненно необходимые для страны решения? Или блокировала принятие бюджетов, которые подавало правительство Арсения Яценюка? Или, когда уничтожали нас информационно на пару с олигархом Онищенко, которому за миллионы "Батьківщина" продала должность министра экологии?", — добавил Бурбак.

"Мы, как команда "Народного фронта", не жалеем, что помогли освободить ее из тюрьмы, не жалеем, что не позволили повторения истории с Ющенко, когда взаимная война на уничтожение президента и премьера с участием Тимошенко привела к власти Януковича. Мы не поддались на провокации и сохранили страну", — утверждает лидер фракции.

По его словам, поддержка от Тимошенко — "это очень опасно, потому что эта поддержка больше похожа на предательство и желание уничтожить того, кто еще вчера был твоим соратником и сражался за твою свободу".