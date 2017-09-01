Бывшая дача Буденного. Опубликовано новое расследование о доме Януковича в Подмосковье

СМИ несколько ошиблись с местом расположения дома президента-беглеца.

Опубликовано новое расследование о доме Януковича Иван Голунов/«Медуза»

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович живет в Подмосковье в доме, построенном на месте бывшей дачи советского маршала Семена Буденного.

Российские журналисты показали дом в подмосковной Баковке, в котором живет Янукович, пишет "Медуза".

Издание пишет, что украинские СМИ несколько ошиблись с местом расположения дома президента-беглеца, которое нашли по подсказке депутата российской Госдумы Иосифа Кобзона. Тогда украинские журналисты предположили, что Янукович живет в доме 25б на улице Лесной деревни Баковка. Впрочем, как выяснила "Медуза", этот дом принадлежит другому человеку.

"Китайская стена", которой, как рассказывал Кобзон, его дом отделяется от дома Януковича, представляет собой большую ограду из кирпича. Именно там, по адресу Парковая аллея, дом 11, и живет бывший президент. Этот участок принадлежит учреждению "Загородный дом приемов "Русичи" при российском МВД, а раньше здесь была дача маршала Семена Буденного.

В 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс "Скит", где живет патриарх Кирилл. Как заметили журналисты, от калитки госдачи до входа в резиденцию патриарха ведет тропинка, по которой часто ходят.

Также неподалеку от Януковича живет модельер Валентин Юдашкин, журналистка Юлия Латынина, главный инженер "Газпром автоматизации" Николай Бобриков и владелец нескольких крупных автодилеров Константин Погорелов.

Напомним, ранее с дрона засняли вероятное имение Януковича под Москвой.

Фото: "Медуза".