"Царь пока не слышит". Аналитик рассказал о недовольстве близкого окружения Путина

Окружение Путина достаточно трусливое, подчеркнул Чорновил.

Владимир Путин опасается и даже боится своего еще недавно дружественного окружения, отметил эксперт Главред

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил заявил, что в России кремлевские элиты по-разному относятся к действиям страны в Украине, некоторые тихо жалуются, но "царь" — президент Владимир Путин — пока не слышит.

Мнения представителей элиты в стране имеют немного значения, как решит глава государства — так и будет, рассказал аналитик на чате в "Главреде".

"Мысли кремлевской элиты (насчет дальнейших действий страны по Украине — Ред.), понятно же, могут быть кардинально разными. Олигархи, большой бизнес, безусловно, заинтересованы в прекращении боевых действий (на Донбассе — Ред.) и выводе российских войск. Эта авантюра принесла им только потери", — отметил собеседник.

По его словам, "те, кто паразитируют на армии и силовых структурах, безусловно, за продолжение боевых действий и поставки вооружений боевикам". "В условиях гарнизонной жизни и обычных учений много не украдешь, а во время войны на чужой территории открывается золотое дно", — добавил гость.

Аналитик сказал, что "мысли тех и других имеют немного значения, Россия — не демократическое государство с безусловным автократическим режимом". "Как решит царь — так и будет", — подчеркнул Чорновил.

"Сейчас Путин опасается и даже боится своего еще недавно дружественного окружения. Даже представители так называемого "Кооператива Озеро" сегодня не могут попасть к нему на прием и повлиять на его решения", — заявил аналитик.

"Мне чем-то Путин напоминает Гитлера (лидер нацистской Германии Адольф Гитлер — Ред.) во второй половине 1944 года. Всем все было ясно, только он жил в своих иллюзиях, и никто не решался указать ему на фатализм его решений. Те, кто рискнули, дорого за это заплатили", — подчеркнул он.

"Сейчас в Москве ситуация аналогичная. У околопутинских элит есть два варианта: "тихое роптание" в надежде, что царь услышит и сжалится, или старая-добрая русская традиция — "цареубийство". Второй вариант сейчас невероятно сложный, а окружение Путина достаточно трусливое. Поэтому тихо жалуются. Царь пока не слышит...", — утверждает эксперт.

Ранее Тарас Чорновил выразил мнение, что Владимир Путин после очередного избрания на пост президента России снова включит максимальный переговорный механизм для размена захваченного Крыма на Донбасс или других уступок.