Центр Луганска патрулируют вооруженные люди и бронетехника - ОБСЕ

Сотрудники ОБСЕ продолжают мониторить состояние конфликта, вспыхнувшего между боевиками "ЛНР"

Вооруженные люди в центре Луганска Reuters

Сотрудники-наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в центре временно оккупированного Луганска около 30 единиц бронетехники и около 150 вооруженных людей в форме без каких-либо опознавательных знаков.Такая информация содержится в официальном отчете мониторинговой миссии.

Как заявили наблюдатели, большая часть бронетехники и вооруженных людей располагаются неподалеку от бывшего здания Луганского областного управления МВД Украины.

"Утром 21 ноября за пределами бывшего здания МВД по улице Луначарского, 38 в центре Луганска наблюдатели ОБСЕ заметили, что участок указанной улицы был оцеплен и увидели около 150 вооруженных лиц и около 30 транспортных средств, в том числе около трех-пяти бронетранспортеров, трех грузовиков военного типа и примерно двух-трех военных транспортных средств в окрестности", - сообщается в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" попросились под подкровительство главаря "ДНР" Захарченко