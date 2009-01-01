Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", — ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ промониторили ситуацию на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Об этом сообщает УНИАН.

Наблюдатели ОБСЕ пытались узнать у всех сторон о том, получали ли они приказы о соблюдении режима прекращения огня с 25 августа.

"Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения в подконтрольных районах ДНР, а также в контролируемой ДНР Новоласпе (50 км к югу от Донецка), сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ", — говорится в отчете ОБСЕ..

Также в отчете отмечается, что лицо на блокпосту неподалеку от контролируемого ЛНР села Желтое сообщило наблюдателям СММ, что его группа не получала новых распоряжений по взаимодействию с миссией, и в соответствии с действующим распорядком, они не должны разговаривать с представителями СММ.

Кроме того, лица в военной одежде, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах в контролируемых ЛНР населенных пунктах отказались разговаривать с наблюдателями миссии, отмечается в отчете.

В то же время сказано, что десять мужчин в военной форме на разных блокпостах неподалеку от контролируемого боевиками ЛНР Молодежного (63 км северо-восточнее Луганска) сообщили наблюдателям, что они получили "устные приказы не стрелять и не реагировать на какой-либо огонь и подписали документы, в которых говорилось о том, что они получили и поняли приказы"

Напомним, Порошенко недоволен работой наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, требует постоянного мониторинга.