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Чат с Андреем Шараскиным ("Богемой")

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Чат в "Главреде"

Андрей Шараскин ("Богема")
Андрей Шараскин Главред
31 января, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с председателем правления общественного объединения "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) Андреем Шараскиным (позывной "Богема"). В ходе чата он подведет итоги работы организации за прошедший год, расскажет о целях и основных направлениях деятельности, а также поделится планами на будущее.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

Теги:  
чат, Шараскин, «Богема», Ярош, ДІЯ, добровольцы, армия, война, Донбасс, Правый сектор, Россия, Путин
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