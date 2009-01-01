Чат с Андреем Шараскиным ("Богемой")

Чат в "Главреде"

Андрей Шараскин Главред

31 января, в 11.00, на сайте "" состоится чат с председателем правления общественного объединения "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ)(позывной ""). В ходе чата он подведет итоги работы организации за прошедший год, расскажет о целях и основных направлениях деятельности, а также поделится планами на будущее.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.