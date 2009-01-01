Чат с историком Вахтангом Кипиани

Чат в "Главреде"

Вахтанг Кипиани

25 мая, в 12.00, на сайте "" состоится чат с украинским журналистом, публицистом, историком, главным редактором интернет-издания "Історична правда" и ведущим одноименной программы на телеканале ZIK. В ходе чата он расскажет о дебюте "Історичної правди" в прямом эфире, презентации проекта "Війна двох правд" и авторских орнитологических фотопортретах.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.