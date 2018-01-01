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Чат с политологом и социологом Виктором Небоженко

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Виктор Небоженко

Чат в "Главреде"

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко Главред
21 февраля, в 13.00, на сайте "Главред" состоится чат с директором социологической службы "Украинский барометр", политологом и социологом Виктором Небоженко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Виктор Небоженко, Петр Порошенко, выборы, Майдан, война, Донбасс, реинтеграция Донбасса, санкции, Россия, Кремль
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