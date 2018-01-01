Чат с политологом и социологом Виктором Небоженко

Чат в "Главреде"

Виктор Небоженко Главред

21 февраля, в 13.00, на сайте " Главред " состоится чат с директором социологической службы "Украинский барометр", политологом и социологом

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.