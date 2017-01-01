Чат с политологом Юрием Романенко

Чат в "Главреде"

Юрий Романенко

31 января, в 14.00, на сайте " Главред " состоится чат с руководителем политических программ Украинского института будущего

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.