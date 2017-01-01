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Чат с политологом Юрием Романенко

Сегодня, 14:07
Юрий Романенко

Чат в "Главреде"

Юрий Романенко
Юрий Романенко
31 января, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с руководителем политических программ Украинского института будущего Юрием Романенко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Юрий Романенко, политолог, Порошенко, Донбасс, война, Россия, Путин, санкции, США, Давос
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