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Чат с российским журналистом Леонидом Радзиховским

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Леонид Радзиховский

Чат в "Главреде"

Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
13 марта, в 15.00, на сайте "Главред" состоится чат с российским журналистом и публицистом Леонидом Радзиховским.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Леонид Радзиховский, Россия, выборы, Владимир Путин, Ксения Собчак, война, Донбасс, Запад, США
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