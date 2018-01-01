Чат с российским журналистом Леонидом Радзиховским

Чат в "Главреде"

Леонид Радзиховский

13 марта, в 15.00, на сайте " Главред " состоится чат с российским журналистом и публицистом

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.