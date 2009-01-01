Чат с военным экспертом и писателем Валентином Бадраком

Чат в "Главреде"

Валентин Бадрак Главред

6 июня, в 13.00, на сайте "" состоится чат с директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения и писателем

Валентин широко известен как эксперт по военной тематике и вопросам безопасности, однако, помимо этого, он также занимается литературой и публицистикой. Буквально несколько дней назад писатель презентовал свою новую книгу "Лица цивилизации". Эта работа — о выдающихся людях, их психологии, особенностях и стратегиях. Как писатель Валентин Бадрак также известен благодаря дилогии "Восточная стратегия" ("Родом из ВДВ" и "Офицерский гамбит"), книгам "Стратегии гениальных мужчин", "Стратегии гениальных женщин", "Стратегии злых гениев", "Как выйти замуж за принца и сделать его королем", "Как воспитать незаурядную личность", "Как преодолеть личную стратегию" и др.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.