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Чат с волонтером Виталием Дейнегой

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Виталий Дейнега

Чат в "Главреде"

Виталий Дейнега
Виталий Дейнега Главред
27 декабря, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с основателем волонтерского движения "Вернись живым" Виталием Дейнегой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Дейнега, Вернись живым, волонтер, Донбасс, война, Россия, Путин, армия, Минобороны
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