Чем ближе выборы, тем больше шансов, что останется Путин — политолог

Даже новая фигура первое время будет имитировать путинскую политику, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

, а не 2018 году мало что изменят в России, поскольку к власти в четвертый раз придет либо сам Владимир Путин, либо его последователь.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Чем ближе выборы, тем больше шансов, что останется опять Путин. Чем дальше выборы в России, тем вероятнее появление новой фигуры, которая будет первое время имитировать путинскую политику", — говорит политический эксперт.

А комментируя вопрос, готов ли Путин сейчас договариваться об урегулировании ситуации на Донбассе, Виктор Небоженко заметил: "Да, Путин готов договариваться. Но — на своих условиях и не с этим политическим руководством в Украине".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему европейская элита не намерена "ложиться" под московских чекистов.

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