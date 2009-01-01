Чемодан без ручки. Российский социолог объяснил, зачем Кремлю Янукович

Янковича "и нести тяжело, и бросить жалко", говорит Игорь Эйдман.

Виктор Янукович и Владимир Путин kremlin.ru

Сбежавший из Украины и скрывающийся в Россиинужен нынешним властям РФ в расчете на то, что он еще может понадобиться Кремлю.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Помните фильм Чарли Чаплина "Король в Нью-Йорке" о том, как никому не нужный король скрывался в эмиграции. Так же и Янукович. Он — клоун, никому не нужный "король в Нью-Йорке"", — говорит политический эксперт.

"Для Кремля он — отработанный пар. Его держат, как чемодан без ручки. Как в том анекдоте, еврейский муж — это как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Так и Янукович для Кремля: и нести его неудобно (да никому и не нужно), и бросить жалко, может все-таки еще как-то пригодится", — заметил Игорь Эйдман.

Напомним, ранее российский социолог рассказал, что после оккупации на интересы населения Крыма всем глубоко наплевать.

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фото: kremlin.ru