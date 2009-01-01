Черногория официально стала членом НАТО, Украина должна стать 30-м

Для Черногории выделен наименьший годовой военный бюджет среди стран-членов НАТО — 60 млн долларов.

Reuters

Сегодня, 5 июня, Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

В среду, 7 июня, в Брюсселе состоится церемонию поднятия флага страны, сообщает ТСН со ссылкой на Foreign Brief.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о присоединении этой балканской республики.

Также президент Черногории Филип Вуянович проведет пресс-конференцию вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стоит также отметить, что для Черногории выделен наименьший годовой военный бюджет среди стран-членов НАТО — 60 млн долларов.

"Эта сумма не изменит ситуацию для Альянса, однако вполне может иметь серьезные последствия для самой страны", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в связи с присоединением к НАТО Черногории, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступает за вступление Украины в НАТО.

"Не бояться раздразнить Москву, потому что она нас все равно никогда не оставит в покое. Или мы будем идти в НАТО, или будем признаваться в любви балалайкам... Украина и Грузия должны стать 30-м и 31-м членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика, и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой — всегда только в пронатовской и проевропейской команде", — написала Геращенко в своем Facebook.

Геращенко считает "катастрофической ошибкой" Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии плана действий по членству в 2008 году, и "миллион раз на различных дипломатических встречах озвучивала публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию".

По ее словам, в 2008 году таким образом Москва получила победу, поскольку не было "подлинного единства элит в этом вопросе".

Как известно, против вступления страны в НАТО выступала Россия. Кроме того, МИД Черногории заявило об открытом вмешательстве России в политику страны в отношении НАТО.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что вступление Черногории в НАТО поможет сдерживать агрессию РФ.