Черный список. 300 тысячам украинцев запрещен въезд в Беларусь и Россию

Всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек.

В черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 300 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, пишет TYT.BY.

По его данным, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

Комментируя задержание по указанию РФ в Минске украинского поэта Сергея Жадана, которое произошло 11 февраля 2017 года, глава МВД Беларуси отметил, что не знал о таком писателе, как Жадан.

"Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", — отметил Шуневич.

По его словам, МВД обязано "выявлять таких граждан и задерживать".

"И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли", — сказал Игорь Шуневич.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Беларуси инцидент с задержанием украинского писателя Сергея Жадана назвали "недоразумением".

Как сообщалось ранее, Жадана задержали в столице Беларуси в ночь на 11 февраля, после пояснили причину, что ему с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан.