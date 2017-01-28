"Четкий сигнал". Экс-депутат Госдумы рассказал, почему Кремль уйдет с Донбасса

Путин напоследок дает возможность российским генералам заработать, считает Боровой.

Кремль собирается уходить с Донбасса, говорит Боровой russianarmya.ru

Масштабное строительство военных объектов РФ на украинско-российской границе свидетельствует о том, что Кремль собирается уходить с Донбасса

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил экс-депутат Госдумы, оппозиционный российский политик Константин Боровой.

"Поводов для беспокойств, действительно нет. В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется. Известие о строительстве — это четкий сигнал о том, что надо собираться и выводить войска, уходить из Украины", — отметил он.

Боровой считает, что таким образом Путин напоследок дает возможность российским генералам заработать. "Это последняя возможность выделить неистраченные средства и попытаться их здесь "освоить", как здесь говорят. Так российские генералы немножечко подрабатывают на этой войне", — сказал политик.

Напомним, ранее эксперт заявил, что на Донбассе Россия "утилизирует" русских националистов.