ЧМ-2018: Европа собралась бойкотировать мундиаль

Голосование состоится 14 июня.

На ближайшем заседании парламента Европарламента планируется принять резолюцию, по которой страны-члены ЕС объявят дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который начнется 14 июня в России.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не выдала разрешения открыть официальные фан-зоны ЧМ-2018 в аннексированном Крыму.

"Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо. Нет официального разрешения на трансляцию, а это соответственно блокирует какие-то либо активности. Мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя, а неофициальная трансляция - это не наш метод, и подлежит целому ряду штрафных санкций", - заявил "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченко.

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку. Месяцем ранее сборная занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас команда занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

"Главред" также публиковал полное расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2018.

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