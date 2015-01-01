Чубаров назвал страны бывшего СССР, которые почти готовы признать Крым российским

Захваченный полуостров является "черной" зоной, считает глава Меджлиса.

Рефат Чубаров ru.krymr.com

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народазаявил, что четыре страны бывшего Советского Cоюза — Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан — почти готовы признатьне территорией Украины.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время политик подчеркнул, что полуостров является не "серой", а "черной" зоной на фоне захваченной части востока Украины.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе — ред.), а в Крыму они (оккупанты — ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие есть на материковой Украине", — отметил собеседник.

По словам Чубарова, для него "болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы… почти готовы признать Крым не территорией Украины".

"Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", — добавил глава Меджлиса.

Ранее Рефат Чубаров говорил, что Российская Федерация вернет Украине захваченный Крым, если у нее появятся проблемы, которые можно будет решить только таким способом. Ознакомиться с его мнением можно здесь.