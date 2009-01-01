Чубаров назвал заявление Савченко о "сдаче" Крыма циничным и предательским

В Кремле отказались обсуждать вопрос принадлежности Крыма на фоне заявлений Савченко о "сдаче" полуострова.

Рефат Чубаров. lenta-ua.net

Позиция народного депутата Надежды Савченко о том, что ситуацию на Донбассе можно решить не военным путем, а за столом переговоров и при этом на время сдать Крым — недопустима.

Об этом сказал член комитета ВР Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Рефат Чубаров, пишет 112.ua.

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымско-татарского народа, члены которого остаются заложниками российских оккупантов", — сказал Чубаров.

По его словам, обидно, что допустил такое высказывание человек, который сам прошел через ужасы русского плена.

"Я сегодня утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, люди требуют четкой позиции государства. Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю. Мы знаем одно, что ради сохранения Украины, для дальнейшего развития — ни одной уступки украинских земель", — подчеркнул Чубаров.

Между тем в Кремле отказались обсуждать вопрос принадлежности Крыма на фоне предложения Савченко о "сдаче" полуострова.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России данный вопрос не является предметом для дискуссий, пишет Интерфакс.

"Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", — заявил он.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец заявил, что предложение Савченко о сдаче Крыма "абсолютно неприемлемо; торговля территориями недопустима".

фото: lenta-ua.net