Чубаров обвинил власти России: в Крыму пытаются "раздавить всех крымских татар"

Все ожидали, что "суд" огласит суровый приговор Чийгозу, отметил глава Меджлиса.

Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз УНИАН

Председатель Меджлиса, нардепсчитает, что, приговорив замглавы органак восьми годам лишения свободы, власти РФ пытаются в"раздавить всех крымских татар".

Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.

По словам политика, противозаконные действия в отношении активиста на полуострове "позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное решение".

"К сожалению, такой суровый приговор всеми ожидался. Мы все, включая Ахтема Чийгоза, понимаем, что этот "суд" неправомерный, несправедливый. Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чийгоза. Это действие против всего крымскотатарского народа", — сказал собеседник.

Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы. Его арестовали на полуострове 29 января 2015 года, выдвинув обвинения в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014-го и участии в них.