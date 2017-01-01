Чубаров объяснил, как Путина загнать под полную персональную изоляцию

Необходимо максимально усилить санкции и изолировать правителей России, подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Путин может попасть под персональную изоляцию Reuters

Украина и ее западные партнеры должны принять единую позицию непризнания выборов президента России, которые Кремль планирует провести в аннексированном Крыму

Как заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Крым.Реалии", если Путин будет править Россией, то для него должна создаться ситуация, более угрожающая, чем сдача и возвращение Крыма.

"Более угрожающими условиями может быть взрыв самой России — распад, восстание. Современный мир, наши партнеры вместе с Украиной в состоянии подготовить эти условия. Необходимо максимально усилить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и жизненно важны для самой России", — заявил Чубаров.

По его словам, проведение выборов президента России в Крыму "должно сейчас побуждать всех нас принять единую позицию непризнания этих выборов".

"Как и непризнание статуса того лица, которое будет избрано президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир поставил такое условие, Путин попал бы под полную персональную изоляцию", — уверен Чубаров.

Напомним, ранее Чубаров раскрыл подробности смены власти в Крыму.