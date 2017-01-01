Чубаров объяснил, почему РФ скорее согласится вернуть оккупированный Донбасс, а не Крым

Необходимо заставить Россию дойти до такого состояния, чтобы она вернула Крым, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров lenta-ua.net

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров считает, что Россия скорее согласится освободить оккупированные ею территории Донбасса, чем вернуть Крым.

"На какой-то момент, я не говорю, что это для сегодняшней российской политики актуально, но где-то в подсознании у них, у правителей российских, возможно, уже выписано в планах: если им будет очень и очень критично для России, и будет необходимость выбирать между тем, сохраниться у власти и вернуть территории — на Донбасс они согласятся", — сказал Чубаров во время Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор".

В то же время он выразил мнение, что РФ не согласится вернуть Крым Украине, пишет УНИАН.

"Они и в таких потаенных мыслях не допускают того, что могут согласиться на возвращение Крыма", — сказал Чубаров.

При этом он считает, что необходимо заставить Россию "дойти до такого состояния, чтобы она вернула Крым".

"Это понятно, что, если она возвращает Крым, то Донбасс тут, как говорится, — без обсуждения", — отметил Чубаров.

Он отметил, что Россию надо заставить вернуться к соблюдению норм международного права, и восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым.

"Чем мы громче, жестче, прочнее требуем и самое главное - действуем, чтобы вернуть Крым — это значит, мы вдвое, втрое ускоряем возвращение Донбасса. Потому что априори не может быть, чтобы Крым вернуть, а Донбасс - нет ... Но мы не хотим формулу: сначала — Донбасс, потом — Крым", — сказал Чубаров.

Напомним, ранее в Кабмине назвали единственный способ возвращения Крыма Украине.