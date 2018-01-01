Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции

Все будет зависеть от того, какой будет Россия после того, как она изменится, подчеркнул председатель Меджлиса.

Россия должна компенсировать убытки Украине передачей Крымского моста. Рефат Чубаров предложил основать специальный международный консорциум, который будет заниматься эксплуатацией Крымского моста. По его мнению, это станет компенсацией Москвы за аннексию полуострова.

"Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этом международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или вернуть. Мост - это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — цитирует Чубарова Обозреватель.

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При этом политик добавил, что принадлежит к тем людям, которые считают, что его обслуживание и содержание будет очень проблематичным.

"Все будет зависеть от того, какой будет Россия после того, как она изменится. В любом случае мы должны будем исходить из того, что в 2014 году Россия в нарушение всех международных договоров, принципов, норм оккупировала Крым. Поэтому даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет пригоден к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума", - отметил Чубаров.

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