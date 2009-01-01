Чубаров рассказал, как Украине нужно вести переговоры по урегулированию конфликта с Россией

Чубаров считает, что Минские соглашения, способствовали возникновению ожиданий на уступчивость Киева в переговорах с РФ.

Рефат Чубаров. tsn.ua

Украина должна сделать формулу обязательного восстановления территориальной целостности государства в его международно признанных границах "красной чертой" в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

Такое мнение высказал лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров в комментарии для ZN.UA.

По его словам, три года с начала российской агрессии против Украины, в ходе которой был оккупирован Крым и часть Донбасса, продемонстрировали абсолютную тупиковость всех известных вариантов разрешения глобального кризиса, игнорирующих тему деоккупации Крымского полуострова.

По мнению Чубарова, Минские протоколы, а затем и Минские соглашения, способствовали возникновению ожиданий на еще большую уступчивость Киева в переговорах с РФ.

"Украине следует открыто, громко и жестко заявить о "красной черте", переступить которую не будет позволительно никому и ни при каких обстоятельствах. В том числе и украинскому политикуму: привет Пинчуку, Филипчуку и Артеменко. При этом, как видим, предлагаемое обозначение "красной черты" в виде формулы — "восстановление территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь" полностью соответствует всем общеизвестным нормам международного права и принципам, провозглашенным ООН", — подчеркнул он.

Чубаров также отметил, что подобный подход позволит: а) исключить для партнеров по переговорам возможность в угоду своим интересам искать сближения с Москвой за счет украинских интересов; б) лишить Кремль иллюзий по поводу того, что ему удастся легализовать аннексию Крыма; в) обеспечить мобилизацию украинского общества.

Напомним, ранее журналист Виталий Портников объяснил, когда Украина восстановит свою целостность.