Чубаров рассказал, как заставить Россию просить мир о помощи

Чубаров заявил, что Россия должна столкнуться с угрозой распада, который может начаться из-за тотального экономического упадка.

Чтобы иметь шансы вернуть оккупированный Крым , Россию нужно довести до состояния экономического отчаяния и таким образом заставить РФ просить мир о помощи.

Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров в интервью "Обозревателю".

Нардеп считает, что вернуть оккупированный Крым в ближайшие пять лет практически невозможно, если Россия не будет доведена до состояния экономического отчаяния.

Чубаров исключил военный вариант возвращения Крыма Украине. Он считает, что Россия должна столкнуться с угрозой распада, который может начаться из-за тотального экономического упадка.

Он также отметил, что западные санкции против России способны удержать РФ от дальнейшей агрессии, но недостаточно для того, чтобы заставить ее покинуть оккупированные украинские территории.

"Если завтра перед Россией замаячит угроза распада, уже она будет вынуждена просить мир о помощи, и тогда мир будет устанавливать свои правила", — подчеркнул Чубаров.

Напомним, Чубаров считает, что за три года оккупации Россией Крым превратился в полуостров страха.