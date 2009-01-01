Чубаров считает конфликт на Чонгаре исчерпанным, а в ВСУ заявили об изъятом у крымских татар оружии

Неоправданно долго затянулось принятие решения по батальону им. Челебиджихана, говорит глава Меджлиса.

Шеврон бойца крымскотатарского батальона им. на Номана Челебиджихана КрымSOS

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардепзаявил, чтона Чонгаре исчерпан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины — жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", — пишет Чубаров.

По его словам, ожидая такого решения "молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом".

"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций", — пояснил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что к 11.00 место базирования общественного объединения "Аскер" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации.

В то же время вр.и.о. начальника пресс-службы 57 бригады (в которую входит 34 батальон, который обвинили в штурме "Аскера" — Ред.) Лидия Василенко заявила, что у крымских татар было изъято оружие.

"Да, это правда, оружие было изъято. Официальный комментарий появится в самое ближайшее время. Перечень изъятого будет опубликован позже. Командир сейчас находится на пропускном пункте Чонгар и будет там до выяснения всех обстоятельств", — цитирует ее InfoResist.

Иформагентство УНИАН сообщает, радио "Куреш" писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Чубаров 13 февраля подтвердил факт нападения на общественную организацию "Аскер", на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

В ВСУ в свою очередь опровергают слова Чубарова, заявляя, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины", — отмечается в сообщении ВСУ.

Фото: КрымSOS