Крымчане не уверены в том, как их действия и слова будут восприняты оккупационными "властями", отметил нардеп.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардепсчитает, что за три годаКрым превратился в полуостров страха.

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

В то же время политик подчеркнул, что там люди, независимо от национальности и взглядов, живут в страхе.

"Они не уверены в том, как их действия и слова будут восприняты оккупационными властями, не уверены в том, что однажды утром и к ним не придут", — отметил собеседник.

При этом "господство страха в обществе не означает, что все люди поголовно подчинились оккупантам, это далеко не так". "Есть разные высказывания о Крыме. Одно из них звучит так: полуостров страха. Думаю, это одна из самых точных характеристик", — сказал Чубаров.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что Российская Федерация могла захватить Крым из-за мягкости экс-главы Штатов Барака Обамы. Ознакомиться с мнением американского лидера можно здесь.